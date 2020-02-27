В России обнаженные девушки в перьях поздравили чиновников с праздником (видео)

Ведущая мероприятия представила танцовщиц как "красоток из Бразилии".

В Кольчугинском районе Владимирской области Российской Федерации местная администрация пригласила чиновникам на День защитника отечества полуголых танцовщиц.

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Видео опубликовал РЕН ТВ.

Ведущая мероприятия представила танцовщиц как "красоток из Бразилии". Полуголые красотки в откровенных костюмах из бикини и перьев исполнили карнавальный танец и завершили шоу под аплодисменты.

Судя по опубликованным кадрам, празднование Дня защитника отечества проходило рядом с рабочими кабинетами чиновников.

Как ранее сообщал УНИАН, 21 февраля стало известно, что в петербургском морге сотрудников поздравили с 23 февраля стриптизом: для сотрудников бюджетного учреждения станцевала полуголая девушка.