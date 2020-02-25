Стриптиз в российском морге на 23 февраля: стали известны подробности истории

Одного сотрудника морга отстранили, еще двое – хотят уволиться.

В Бюро судебно-медицинских экспертиз Петербурга отстранили от должности заведующего отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктора Василенко.

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Отмечается, что «Василенко отстранён от исполнения обязанностей заведующего на время проверки».

Из отдела также хотят уволиться мать и дочь, работавшие медсестрой и медицинским регистратором: они написали заявление по собственному желанию. Однако, данную информацию пока не подтвердили, рассказав, что «вопрос с женщинами ещё не решён».

Как ранее сообщал УНИАН, 21 февраля стало известно, что в петербургском морге сотрудников поздравили с 23 февраля стриптизом: для сотрудников бюджетного учреждения станцевала полуголая девушка.