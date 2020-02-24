"За родину, за Сталина": в России механик из "Жигули" сделал танк (видео)

Для создания транспорта мужчина взял от "ВАЗа" мотор, задний мост, коробку передач и электронику.

В России механик из Дагестана превратил "Жигули" в праздничный танк на 9 мая.

Видео с автомобилем появилось на странице Mash в Facebook.

Читайте также"Катаются все – от детей до бабушек": в московском парке сдают на прокат Т-34 (видео)

На ролике заметно, что автомобиль был не просто переделан под небольшой "танк", но и получил вращающуюся башню с муляжом пушки. Вход в переделанные "Жигули" был сделан, как и в боевой машине – через верх. Спереди в авто есть достаточно большое обзорное окно.

Кроме того, на кузове "танка" есть надпись: "За родину, за Сталина".

По словам мужчины, транспорт он создал на базе "ВАЗа" третьего поколения. От него он взял мотор, задний мост, коробку передач и электронику. Много чего докупал отдельно и "создал танк, как умел".

Механик рассказал, что он с детства хотел создать гусеничный транспорт и служить в танковых войсках. Тем не менее, собрать транспорт раньше не получалось, а служить пришлось в морфлоте. Теперь же мужчина осуществил свою давнюю мечту и собрал уже с "Жигуля" гусеничный мини-транспорт.