В России подросток безнаказанно убил 8-летнего мальчика и заживо похоронил 11-летнего (фото)

С 2016 года парень избил минимум 6 мальчиков и девочек 2005-2008 годов рождения.

15-летний подросток из Мурманской области (Россия) на днях пытался убить 11-летнего мальчика, избив его и закопав в снегу.

Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

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Мальчик потерял сознание, но его удалось вовремя найти. Сейчас он в больнице.

В то же время СМИ пишут, что для злоумышленника это не первое «грязное» дело. В 2017 году он убил 8-летнего школьника, столкнув его с дамбы и глядя, как тот тонет.

С 2016 года парень избил минимум 6 мальчиков и девочек 2005-2008 годов рождения. Впрочем, тогда его не привлекали к ответственности из-за астмы.

Сейчас российские следователи открыли в отношении подростка уголовное производство по статье о покушении на убийство.

Как сообщал УНИАН, в Курской области России убили китайца, которого накануне выписали из больницы.