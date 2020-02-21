В России убили китайца, которого накануне выписали из больницы

Диагноз коронавирус у мужчины не подтвердился.

В Курской области России убили китайца, которого накануне выписали из больницы.

Читайте такжеКоронавирусный патруль: в Екатеринбурге “казаки” останавливают чихающих азиатовОб этом пишет «Говорит Москва».

Отмечается, что мужчину госпитализировали с подозрением на коронавирус. Иностранец переболел ОРВИ, находился в стационаре с 13 по 17 февраля.

Диагноз коронавирус у него не подтвердился.

Спустя два дня его нашли с признаками насильственной смерти.

Власти Железногорска, где произошло преступление, отмечают, что это никак не связано с ситуацией вокруг нового вируса.

Известно, что гражданин КНР приехал в Курскую область в декабре в составе группы из 43 человек для работы на обувной фабрике.

Ранее УНИАН сообщал, как в России из больницы сбежали четыре пациента с подозрением на коронавирус.