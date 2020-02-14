В России из больницы сбежали четыре пациента с подозрением на коронавирус

7 февраля покинула стационар 32-летняя женщина, еще трое больных ушли 11 февраля, двух удалось убедить вернуться.

Из Боткинской инфекционной больницы в Санкт-Петербурге (Россия) сбежали четыре пациента с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора 14 февраля.

Читайте также"Вшей на пары раздели": власти РФ рассказали в "забавных" стихах, как жить с педикулезом

7 февраля покинула стационар 32-летняя женщина, еще трое больных ушли 11 февраля, двух удалось убедить вернуться.

Роспотребнадзор обратился в суд с просьбой принудительно госпитализировать 32-летнюю пациентку и обязать полицию привести ее в больницу.

Она сдала анализы еще 31 января в Хабаровске, куда прилетела из Китая. Результаты показали, что инфекции 2019-nCoV у нее нет, пишет DW.

Через неделю она вновь обратилась с симптомами ОРВИ на осмотр и карантин уже в больницу Петербурга. После того, как повторные анализы опять ничего не показали, она взломала электронный замок и покинула клинику.

Как сообщал УНИАН, жители города Агидель (Башкирия, РФ) попросили помощи у шамана в вопросе обустройства у них во дворе парковки.