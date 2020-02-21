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"Испугались?": Путин попал в конфузную ситуацию во время выступления в ФСБ (видео)

10:29, 21 февраля 2020
Русский міръ
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У Путина сломался микрофон / скриншот из видео

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Соответствующее видео появилось в сети.

В какой-то момент во время выступления Путин прервал свою речь и начал трогать микрофоны. По всей видимости, они отключились.

"Испугались?" - попытался пошутить Путин.

Через несколько секунд микрофоны заработали, глава РФ поблагодарил наладчиков, которые починили аппаратуру.

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