"Испугались?": Путин попал в конфузную ситуацию во время выступления в ФСБ (видео)
10:29, 21 февраля 2020Русский міръ
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В какой-то момент во время выступления Путин прервал свою речь и начал трогать микрофоны.
У Путина сломался микрофон / скриншот из видео
Президент России Владимир Путин попал в конфузную ситуацию во время выступления на заседании коллегии ФСБ РФ в четверг, 20 февраля.
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Соответствующее видео появилось в сети.
В какой-то момент во время выступления Путин прервал свою речь и начал трогать микрофоны. По всей видимости, они отключились.
"Испугались?" - попытался пошутить Путин.
Через несколько секунд микрофоны заработали, глава РФ поблагодарил наладчиков, которые починили аппаратуру.
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