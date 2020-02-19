цей матеріал доступний українською

Коронавирусный патруль: в Екатеринбурге “казаки” останавливают чихающих азиатов

12:14, 19 февраля 2020
Русский міръ
308 0
В России за борьбу с коронавирусом взялись казаки / REUTERS

Читайте такжеЛайнер Diamond Princess после карантина покинули первые пассажиры

Об этом сообщают “РИА Новости”, ссылаясь на "атамана" Геннадия Ковалева.

"Патруль выходит по понедельникам и пятницам с 18.00 до 20.00 в микрорайоне 7 Ключей. Ходят, смотрят на людей "китайской принадлежности" и на всех, кто чихает, обращают внимание, предлагают пройти в поликлинику в сопровождении патруля, но в добровольном порядке, ведь по одному виду человека не скажешь, что он вирусом болеет. Напоминают и рекомендуют проходить проверки", – сказал собеседник журналистов.

По словам ”атамана”, микрорайон выбран из-за расположения на его территории крупнейшего рынка уральской столицы "Таганский ряд", где работает много мигрантов из Азии. 

Патруль выходит в рейд по три человека, с собой у них есть одноразовые маски, которые раздаются желающим. Планируется, что в дальнейшем казаки обзаведутся пирометрами для дистанционной проверки температуры.

Как уточнил Ковалев, прививочные патрули начали проводить подобные рейды в начале февраля, продлится работа до момента, пока не исчезнет угроза распространения коронавируса. По его словам, аналогичные патрули уже вышли на улицы Рязани.

Ранее в России из больницы сбежали четыре пациента с подозрением на коронавирус.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter