Коронавирусный патруль: в Екатеринбурге “казаки” останавливают чихающих азиатов

Людям с насморком "предлагают пройти в поликлинику" в сопровождении патруля.

В российском Екатеринбурге так называемые казаки “проверяют на коронавирус” мигрантов из азиатских стран.

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Об этом сообщают “РИА Новости”, ссылаясь на "атамана" Геннадия Ковалева.

"Патруль выходит по понедельникам и пятницам с 18.00 до 20.00 в микрорайоне 7 Ключей. Ходят, смотрят на людей "китайской принадлежности" и на всех, кто чихает, обращают внимание, предлагают пройти в поликлинику в сопровождении патруля, но в добровольном порядке, ведь по одному виду человека не скажешь, что он вирусом болеет. Напоминают и рекомендуют проходить проверки", – сказал собеседник журналистов.

По словам ”атамана”, микрорайон выбран из-за расположения на его территории крупнейшего рынка уральской столицы "Таганский ряд", где работает много мигрантов из Азии.

Патруль выходит в рейд по три человека, с собой у них есть одноразовые маски, которые раздаются желающим. Планируется, что в дальнейшем казаки обзаведутся пирометрами для дистанционной проверки температуры.

Как уточнил Ковалев, прививочные патрули начали проводить подобные рейды в начале февраля, продлится работа до момента, пока не исчезнет угроза распространения коронавируса. По его словам, аналогичные патрули уже вышли на улицы Рязани.

Ранее в России из больницы сбежали четыре пациента с подозрением на коронавирус.