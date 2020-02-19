В России 14-летняя внучка убила бабушку ножом после замечания о плохой уборке

Подозреваемая несколько раз ударила жертву ножом.

В России произошло жуткое убийство - 14 летняя девочка лишила жизни собственную 59-летнюю бабушку.

Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, преступление было совершено в Ставропольском крае. По факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об убийстве.

"По данным следствия, вечером 13 февраля текущего года между 59-летней бабушкой и ее 14-летней внучкой произошел конфликт из-за сделанного девочке замечания о качестве уборки. В ходе ссоры девушка несколько раз ударила ножом по телу женщины. В результате полученных ранений потерпевшая скончалась на месте", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что несовершеннолетнюю подозреваемую задержали. В суд направлено ходатайство о взятии ее под стражу, проводятся следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается, заявили силовики.

Как сообщал УНИАН, в России многодетный отец убил жену на глазах ребенка и покончил с собой.