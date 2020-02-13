В России BBC, "Радио Свобода" и "Медузу" заподозрили в пропаганде наркотиков: силовики проводят проверку

Ранее российский депутат обвинил вышеуказанные издания в пропаганде легализации наркотиков.

Министерство внутренних дел РФ проверяет издания "Медуза", BBC и "Радио Свобода" на предмет наличия пропаганды наркотиков в их материалах в интернете.

Об этом вечером в четверг сообщил ряд российских СМИ со ссылкой на начальника главного управления по борьбе с наркотиками МВД России Андрея Храпова.

По его словам, в 2019 году Роскомнадзор по требованию МВД заблокировал доступ к 22 тысячам интернет-ресурсов.

Ранее руководитель комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев обвинил вышеуказанные издания в пропаганде легализации наркотиков.

Как сообщал УНИАН, в России закладчик проглотил наркотики при виде полицейских и умер.