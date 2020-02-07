"Это чё за г*вно": портрет Путина повесили в лифте и сняли реакцию россиян на видео

У жителей подъезда большой портрет Путина не вызвал восторга, а многие не сдерживались в использовании нецензурных выражений при виде президента.

В одной из московских многоэтажек пранкеры повесили в лифте портрет президента РФ Владимира Путина и сняли на камеру реакции жильцов.

Видео появилось на Youtube-канале "Блог бабули". Автором идеи значится блогер Башир Дохов, который появился в начале видео.

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В розыгрыше приняли участие около 20 людей разного возраста. У них большой портрет Путина не вызвал восторга, а многие не сдерживались в использовании нецензурных выражений при виде президента. "Твою мать... ох**нели"; "Чё, серьезно что ли, чё за х**нь... Тебя ж просто изничтожат потом (если испортить портрет. - ред.)"; "Ой ёп твою б**ть"; "Это че за г*вно.. ой, так же нельзя говорить", "What the f*ck. Вы чё, издеваетесь? А куда обратиться, я не хочу вот это вот смотреть"; "Это худшее, что могло случиться с нашим домом после капремонта", - комментировали жители дома "обновку" лифта.

Один из шокированных пассажиров долго и молча рассматривал портрет и лишь выйдя из лифта выдавил из себя "бл**ь, п**дец".

Видео: Блог Бабули

Напомним, ранее в сети высмеяли "случайную" встречу Путина с народом, на которую он прихватил снайпера.