Якутский шаман пожаловался в ЕСПЧ на задержание и изъятие меча

Жалоба касается задержания шамана 10 декабря 2019 года.

Якутский шаман Александр Габышев, который организовал поход в Москву, чтобы «изгнать Путина», подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, передает МБХ медиа.

Читайте такжеВ России шамана пригласили на курорт для вызова снегопадаЖалоба касается задержания шамана 10 декабря 2019 года и его административного дела о неповиновении требованию полицейского, по которому Габышева оштрафовали на тысячу рублей. Сотрудники МВД утверждали, что правонарушение шамана заключалось в том, что они не смогли вручить тому повестку.

В жалобе говорится, что основным требованием сотрудников полиции было отдать меч, который был у шамана, однако никаких законных оснований для предъявления этих требований не было.

Кроме того, в ЕСПЧ обратились сторонники шамана Алексей Брылев и Кирилл Мухтарулин, которых задержали также 10 декабря. Они пожаловались на незаконное задержание и несправедливый суд, то есть нарушение статей 5 и 6 Европейской конвенции по правам человека.

Ранее УНИАН сообщал, как шаман собирается в новый поход изгонять «демона» Путина.