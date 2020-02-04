В заброшенной воинской части РФ нашли четыре трупа

Следов насильственной смерти на телах не обнаружено.

В Санкт-Петербурге в столовой заброшенной военной части нашли четыре трупа, объеденных крысами.

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Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Тела двух мужчин и двух женщин обнаружил местный житель, зашедший на территорию казарм на 3-й линии 2-й половины Приморского района. После обнаружения тел он сразу же обратился в полицию.

Следов насильственной смерти на телах не обнаружено.

Эксперты предположили, что все четверо скончались около трех дней назад. Вероятно, причиной смерти стало отравление - рядом с телами нашли канистру с неизвестной темной жидкостью.

Как сообщал УНИАН, в российском Белгороде на поклонном памятнике-кресте, установленном в честь павших в Курской битве солдат, нашли висящее на кресте тело парня.