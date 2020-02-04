В заброшенной воинской части РФ нашли четыре трупа
В Санкт-Петербурге в столовой заброшенной военной части нашли четыре трупа, объеденных крысами.
Читайте такжеВ РФ солдат, расстрелявший восьмерых сослуживцев, стал потерпевшим в деле о дедовщине
Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Тела двух мужчин и двух женщин обнаружил местный житель, зашедший на территорию казарм на 3-й линии 2-й половины Приморского района. После обнаружения тел он сразу же обратился в полицию.
Следов насильственной смерти на телах не обнаружено.
Эксперты предположили, что все четверо скончались около трех дней назад. Вероятно, причиной смерти стало отравление - рядом с телами нашли канистру с неизвестной темной жидкостью.
Как сообщал УНИАН, в российском Белгороде на поклонном памятнике-кресте, установленном в честь павших в Курской битве солдат, нашли висящее на кресте тело парня.