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В заброшенной воинской части РФ нашли четыре трупа

13:33, 04 февраля 2020
Русский міръ
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Тела двух мужчин и двух женщин обнаружил местный житель / procherk.info

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Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Тела двух мужчин и двух женщин обнаружил местный житель, зашедший на территорию казарм на 3-й линии 2-й половины Приморского района. После обнаружения тел он сразу же обратился в полицию.

Следов насильственной смерти на телах не обнаружено.

Эксперты предположили, что все четверо скончались около трех дней назад. Вероятно, причиной смерти стало отравление - рядом с телами нашли канистру с неизвестной темной жидкостью.

Как сообщал УНИАН, в российском Белгороде на поклонном памятнике-кресте, установленном в честь павших в Курской битве солдат, нашли висящее на кресте тело парня.

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