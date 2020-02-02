В Подмосковье наркоман подрезал мать и 3-летнего племянника

Пострадавшие в тяжелом состоянии.

В подмосковном Раменском Российской Федерации молодой человек набросился с ножом на свою мать и племянника.

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Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошёл в одной из квартир по улице Чугунова. Двадцатидвухлетний Александр порезал свою мать и её трёхлетнего внука. Предположительно, злоумышленник употреблял наркотические или психотропные вещества.

В МВД РФ российскому порталу «Лайф» подтвердили, что мужчина, 1997 года рождения, нанёс удары ножом женщине и ребёнку. Также, по данным полиции, речь идёт о несовершеннолетней девочке. Она и бабушка госпитализированы в тяжёлом состоянии.

В настоящее время злоумышленник задержан и доставлен в отделение полиции.

Как сообщал УНИАН, в Краснодарском крае Российской Федерации задержали мужчину, убившего жену с тещей и изрезавшего двухлетнюю дочь.