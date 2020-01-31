"Крымская эйфория" сошла на нет: индекс счастья россиян рухнул до минимума

Хуже было только в 2013 году.

Индекс счастья россиян упал до минимума с 2013 года. Они оказались менее счастливыми, чем в среднем жители Земли.

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Об этом свидетельствуют данные глобального опроса международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International, передают Ведомости.

Всего в опросе, проведенном в ноябре – декабре 2019 г., участвовало 45 000 человек из 46 стран. В России было опрошено 1500 человек из всех регионов.

В мире счастливыми себя считают более половины (59%) респондентов, а несчастными – 11%, остальные не смогли ответить. Индекс, рассчитываемый как разница между положительными и отрицательными ответами, соответственно, равен 48 п. п. и совпадает с результатом предыдущего опроса.

В России же только 42% счастливых против 18% несчастных, что дает значение индекса вдвое меньше мирового – 24 п. п. Результат 2019 г. повторяет минимум 2013 г. После стабильной ситуации в предыдущие годы это резкое сокращение уровня счастья. За два года (в 2018 г. опрос не проводился) индекс упал более чем в 2 раза с 50 п. п. в 2017 г. Счастливых в 2017 г. было больше половины (55%), несчастных – 11%. Тогда индекс счастья россиян впервые превышал среднемировой.

Индекс счастья Gallup в России в 2019 г. вернулся в точности на уровень до 2014 г., тогда как аномальный рост «имел место после аннексии Крыма в 2014 г.», считает экономист, автор недавно опубликованной работы об уровне счастья в посткоммунистических странах Сергей Гуриев. Снижение началось уже в 2015 г. и резко ускорилось в 2018–2019 гг. Иными словами, «крымская эйфория» полностью сошла на нет, констатирует он. Тот факт, что во всем мире в 2013–2019 гг. Индекс счастья вырос, а в России – нет, объясняется существенным ростом доходов респондентов в подавляющем большинстве других стран, в то время как в России доходы за этот период не выросли, объясняет Гуриев.