Скандальную Штепу поймали в супермаркете в Киеве и спросили про "русский мир" (видео)

Во время оккупации Славянска Штепа поддержала боевиков. Украинские правоохранители задержали ее в июле 2014 года.

Подозреваемую в сепаратизме и бывшего мэра Славянска 2010-2014 годов Нелю Штепу, которая поддержала оккупацию города Россией в 2014 году, заметили в супермаркете Киева.

Видео появилось в Youtube.

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На ролике пораженная увиденным посетительница маркета спрашивает Штепу о том, почему она не в Донецке, ведь так любит «русский мир».

«Вы Штепа? А что вы здесь делаете? Почему не в Донецке – вашем городе? Вы же так любите «русский мир». Я в шоке. Какая наглость: наделать такой беды и ходить преспокойно. А что там у вас за вкусняшки? Поделитесь информацией? Охр*неть. Хотела «русского мира», а теперь за покупками ходит», – сказала женщина.

В ответ Штепа замолчала, бросила корзину с едой на кассе и вышла из магазина.

Как сообщал УНИАН, во время оккупации Славянска Штепа поддержала боевиков. Украинские правоохранители задержали ее в июле 2014 года.

Штепу обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. Дело Штепы передавали нескольким судам, в последний раз – в Орджоникидзевский райсуд Харькова, дело еще не начали рассматривать.

24 октября Европейский суд по правам человека обязал Украину в трехмесячный срок выплатить 3,6 тыс. Штепе.

В январе 2019 года она заявила, что намерена баллотироваться на выборах городского головы.