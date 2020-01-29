В РФ приговоренный к 15 годам тюрьмы сбежал из суда

Мужчину вывели в туалет, где тот ударил конвоира и покинул суд.

В Новокузнецке Кемеровской области РФ из суда сбежал осужденный.

Как сообщают местные СМИ, сегодня был оглашен приговор 33-летнему мужчине, который обвинялся в грабеже. Он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. С учётом этого факта, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Как отмечается, после оглашения приговора осуждённый напал на сотрудника конвойной службы, причинил ему телесные повреждения и совершил побег. Кузбасская полиция объявила его в розыск.

Как уточняет "Лента.ру" со ссылкой на данные Следственного комитета, 33-летний начальник конвойной службы вывел преступника в туалет, в какой-то момент тот ударил конвоира по лицу и покинул суд.

Читайте такжеУдарил ножом в спину: россиянин жестоко расправился с беременной женщиной

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти")", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее российские силовики заявили о предотвращении вооруженного нападения в школе, которое готовили трое подростков.