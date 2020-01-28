В РФ депутат наняла киллера для убийства собственного мужа

Убить мужа она хотела ради завладения их общим имуществом и его деньгами.

В России депутат одной из местных дум в Самарской области заказала киллеру убийство собственного мужа.

Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ по Самарской области.

Как отмечается, помимо 44-летней заказчицы, в деле фигурирует еще одна женщина - ее 40-летняя знакомая. Их подозревают в организации приготовления к убийству, по найму, группой лиц по предварительному сговору.

Целью убийства следствие называет завладение совместно нажитым имуществом и деньгами, принадлежащими мужчине.

"20 января 2020 года подозреваемые, находясь в помещении кафе, обратились к мужчине по имени "Дмитрий", с предложением о совершении им убийства за денежное вознаграждение в сумме 400 тысяч рублей, на что мужчина ответил согласием. Женщины передали предполагаемому исполнителю убийства необходимую информацию о месте проживания и пребывания потерпевшего, его месте работы, используемом им автотранспорте", - говорится в сообщении.

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Вчера женщины передали предполагаемому киллеру, который действовал в рамках оперативного эксперимента, 200 тысяч рублей в качестве аванса. После передачи денег двух подозреваемых задержали. "В ходе допроса подозреваемые отказались от дачи показаний, в ближайшее время в отношении них будет избрана мера пресечения", - заявили силовики.

Как сообщал УНИАН, в России двое учащихся хотели забросать школу коктейлями Молотова и всех расстрелять.