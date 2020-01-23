В России двое учащихся хотели забросать школу коктейлями Молотова и всех расстрелять

Следственный комитет возбудил уголовное производство по статье о подготовке к убийствам двух и более человек.

Российские силовики задержали двух учеников школы закрытого городка в Челябинской области (Россия). 9-классников подозревают в планировании массовых убийств.

Об этом сообщает Znak.com.

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По информации СМИ, ученики намеревались взорвать самодельную взрывчатку в столовой, а затем из пневматического оружия стрелять в тех, кто из нее будет выбегать. Также планировали применить коктейли Молотова.

Переписку парней увидела учительница и сообщила о ней в полицию. В соцслужбе заявили, что у обоих учеников есть проблемы в семье: в одного тяжело больной отец, другого парня отец воспитывает в «спартанском стиле».

Официально полиция пока не комментирует уголовное дело, впрочем, СМИ подтвердили инцидент. Следственный комитет возбудил уголовное производство по статье о подготовке к убийствам двух и более человек.

Как сообщал УНИАН, жительница Башкирии устроила дебош во время авиаперелета в Объединенные Арабские Эмираты.