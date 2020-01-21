ЕСПЧ признал вину российских властей за похищение и гибель 20 жителей Кавказа

Заявителям присудили компенсацию морального вреда на общую сумму в 1,6 миллиона евро.

Европейский суд по правам человека во вторник признал ответственность российских властей за похищение и вероятную гибель двух десятков жителей республик Северного Кавказа в период с 2000 по 2006 год и нерасследование этих преступлений.

Как сообщает "Настоящее время", решение было вынесено сразу по нескольким делам - "Саидова и другие против России", "Тимербулатова и другие против России", "Ватцаева и другие против России", "Идрисова против России". Как отмечается, все заявители утверждали, что их родные и близкие, жители Чечни, Ингушетии и Дагестана, были похищены силовиками и пропали.

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Судом установлено, что российскими властями во всех случаях были нарушены стали 2 (право на жизнь) и 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, в отношении некоторых заявителей РФ и ее госструктуры также нарушили статью 3 (запрет пыток и жестокого обращения) и 13 (право на эффективные средства правовой защиты) Конвенции о защите прав человека.

"Всем заявителям присуждена совокупная компенсация морального вреда в общей сумме в 1 млн 600 тыс. евро (по 80 тыс. евро за одного пропавшего человека). Некоторым заявителям также присуждена компенсация материального вреда и судебных расходов и издержек", - пишет издание.



