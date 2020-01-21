Хотели "изгнать джина": россиянка рассказала о пытках родителей из-за сексуальной ориентации

Девушка рассказала, что ее отец минимум 6 раз насильно вкалывал ей транквилизаторы.

22-летняя уроженка российского Грозного Аминат Лорсанова заявила в Следственный комитет РФ на своих родителей, их знакомого и врачей.

Об этом сообщает российская ЛГБТ-сеть.

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По словам девушки, в 2018 году она провела 25 дней в клинике пограничного состояния имени Боева и четыре месяца – в психоневрологическом диспансере в Грозном. Знакомый ее отца несколько раз бил ее палкой и одновременно читал Коран, чтобы «изгнать из нее джина».

«Он бил меня палкой в солнечное сплетение, задрал на мне футболку. И пальцами давил туда, спускаясь ниже, спустив также юбку до бедер, и там нажимал пальцами. Все это происходило под крики от адской боли и его молитвенные вопли в мое правое ухо. Мать с отцом спокойно наблюдали за процессом», – сказала она.

Девушка рассказала, что ее отец минимум 6 раз насильно вкалывал ей транквилизаторы. Он надевал на нее наручники и связывал ноги, а рот заклеивал скотчем.

В апреле 2019-го девушка покинула Россию.

Как сообщал УНИАН, в России Служба переливания крови Самарской области установила пожизненный запрет на донорство для гомосексуалов, «наркоманов» и «проституток». Их отнесли к группе риска наряду с людьми с ВИЧ-инфекцией.