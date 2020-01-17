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В России детей учили избивать демонстрантов и разгонять акции протеста (видео)

13:33, 17 января 2020
Русский міръ
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Информацию подтвердил один из школьников заведения / Скриншот

Об этом сообщает МБХ медиа со ссылкой на местного жителя, который живет рядом с учебным заведением.

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«Я видел это сегодня утром. Дети выстроились, отрабатывали приемы с дубинками и щитами. Они имитировали нападения. Одна группа накидалась, другая защищалась со щитами. И наоборот», – рассказал мужчина.

Информацию подтвердил один из школьников заведения.

«В некоторых классах есть дошкольная полицейская подготовка, отдельный корпус школы на первом этаже. Они этим занимаются, когда сухо, на улице – весной или летом. Бывает, занимаются на школьной площадке – с автоматами, их еще учат бросать гранаты», – пояснил школьник.

Как сообщал УНИАН, в Татарстане силовики отрабатывали свои действия в условиях массовых беспорядков на учащихся девятых классов местной школы.

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