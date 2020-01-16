Кандидат на пост премьера РФ писал музыку для песен Григория Лепса – росСМИ

Он также любит писать частушки и сатирические куплеты.

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин – автор музыки нескольких песен популярного российского певца Григория Лепса.

Об этом со ссылкой на двух знакомых Мишустина сообщают «Ведомости».

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Отмечается, что в реестре Российского авторского общества (РАО) Михаил Владимирович Мишустин значится как автор музыки для песен «Зола» и «Настоящая женщина», которые исполняет Лепс.

То, что автор музыки для песен «Зола» и «Настоящая женщина», – именно Мишустин, руководитель Федеральной налоговой службы РФ, подтверждает собеседник «Ведомостей», знакомый с деталями работы РАО. По его словам, даты рождения совпадают.

Предправления российского Сбербанка Герман Греф, поздравляя в 2012 г. через газету «Коммерсантъ» Мишустина с 46- летием, отмечал музыкальные таланты руководителя ФНС: «И совсем мало людей знает, что вы еще и композитор, который пишет прекрасную музыку, и что некоторые написанные вами песни стали настоящими хитами». СМИ сообщают, что Мишустин играет на рояле.

В то же время, представитель Лепса Владимир Урюпин заявил журналистам, что автор музыки «Зола» и «Настоящая женщина» – не сам руководитель ФНС, а его однофамилец. «Ведомости» запросили комментарий представителя Мишустина.

Песня «Настоящая женщина» вышла на альбоме Лепса «Пенсне» в 2011г., «Зола» – на альбоме «Апгрейд» в 2016 г.

Мишустин также любит сочинять частушки и сатирические куплеты. Об этом рассказал один из собеседников журналистов, а двое других его знакомых это подтвердили. Он постоянно пишет частушки и эпиграммы на разные темы и делится ими с друзьями, говорят источники издания.

По их словам, после того как Мишустин возглавил ФНС, для сотрудников стали часто проводить концерты с самыми известными исполнителями. Сами сотрудники по инициативе Мишустина стали проводить капустники, где перепевают шлягеры и исполняют частушки.

Мишустин сам любит устраивать импровизированные концерты для друзей, знает многих музыкантов и шоуменов, любит Иван Урганта и Comedy Club, знают два собеседника «Ведомостей».

Как сообщал УНИАН, правительство России подало в отставку. В свою очередь, Путин предложил ввести новую должность заместителя секретаря Совбеза РФ и назначить на нее Медведева. На должность главы правительства Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина.