цей матеріал доступний українською

Сегодня Госдума РФ рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

09:41, 16 января 2020
Мир
264 0
Скорее всего, новым премьер-министром России станет Михаил Мишустин / uznayvse.ru

Государственная дума РФ сегодня рассмотрит вопрос о даче согласия президенту на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина премьер-министром.

Читайте такжеПравительство России подало в отставку

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, заседание Госдумы запланировано на 14.00 мск.

Фракция партии власти «Единая Россия», обладающая конституционным большинством в Госдуме, на своем заседании единогласно поддержала внесенную президентом РФ кандидатуру Мишустина.

Сам Мишустин заявил, что в новом правительстве планируются кадровые изменения, однако никаких фамилий не назвал.

Перед заседанием Госдумы кандидат на должность премьер-министра России встретится с депутатами от ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. Женат, воспитывает трех сыновей. Доктор экономических наук.

Как сообщал УНИАН, правительство России подало в отставку. В свою очередь, Путин предложил ввести новую должность заместителя секретаря Совбеза РФ и назначить на нее Медведева

На должность главы правительства Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter