Сегодня Госдума РФ рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра
Государственная дума РФ сегодня рассмотрит вопрос о даче согласия президенту на назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина премьер-министром.
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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, заседание Госдумы запланировано на 14.00 мск.
Фракция партии власти «Единая Россия», обладающая конституционным большинством в Госдуме, на своем заседании единогласно поддержала внесенную президентом РФ кандидатуру Мишустина.
Сам Мишустин заявил, что в новом правительстве планируются кадровые изменения, однако никаких фамилий не назвал.
Перед заседанием Госдумы кандидат на должность премьер-министра России встретится с депутатами от ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».
Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве. Женат, воспитывает трех сыновей. Доктор экономических наук.
Как сообщал УНИАН, правительство России подало в отставку. В свою очередь, Путин предложил ввести новую должность заместителя секретаря Совбеза РФ и назначить на нее Медведева.
На должность главы правительства Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина.