Российская ведущая Малышева очень странно перепела песню Билли Айлиш: сеть озадачена

Пользователи не поняли, почему ведущая начала издавать странные звуки.

Эпатажная российская телеведущая Елена Малышева в очередной раз озадачила зрителей своим странным поведением.

В эфире программы «Жить здорово!» она во время общения с приглашенным гостем (парнем, страдающим от синдрома Туррета), внезапно попыталась напеть мотив песни Билли Айлиш.

Ведущая приобняла гостя, назвав его «красивым мальчиком», а затем попробовала петь: «Как тебе Билли Айлиш? А! А! А! А! Ааа!».

Малышева призналась, что исполнительница ей нравится. Пользователи сети, однако, исполнения не оценили - в комментариях шутят, что заподозрили у нее инсульт. Некоторые подозревают Малышеву в попытках хайпа, а также вспоминают, что она доктор медицинских наук.

Тем временем, с Малышевой появляются первые музыкальные мемы.

Напомним, в прошлом году 18-летняя американская певица Билли Айлиш (Billie Eilish) выпустила свой первый полноформатный альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". За несколько дней до официального релиза альбом добавили в свою медиатеку в Apple Music 800 тысяч человек - это рекорд для сервиса.

Это не единственное достижение певицы - уже в 16 лет она подписала контракт с Universal Music Publising Group, стримы с ее новыми треками набирают миллиарды просмотров, а ее песни можно услышать в популярных сериалах.

Ее клип к песне Bad Guy стал мемом и породил множество пародий и каверов.