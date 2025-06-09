Речь идет о системах, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х.

Несмотря на распространенное мнение об отсутствии военной помощи со стороны Тель-Авива, Израиль все же передавал оружие Украине – в частности, системы Patriot. Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью Маричке Довбенко.

"Есть система, которую очень хорошо знают в Украине, – система Patriot, которая спасла нас в начале 90-х, когда была первая война в Персидском заливе. Тогда мы получили от Соединенных Штатов системы Patriot. И кстати, эти системы сейчас находятся в Украине. Это израильские системы, которые были на вооружении Израиля в начале 90-х. Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но, когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так, это неправда", – подчеркнул Бродский.

Также он отметил, что у Израиля существуют очень прочные связи с США.

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"Мы строили эти связи десятки лет, это требует времени, требует очень много усилий со стороны Израиля. Это требует быть полезным и для США", – добавил посол.

Военная помощь Украине: другие новости

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что США отправили на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые были обещаны нашей стране еще администрацией Джо Байдена. По его словам, эти ракеты нужны для борьбы с российскими "Шахедами".

Тем временем Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине стоимостью более 35 миллионов канадских долларов (или 25,5 миллиона долларов США). Туда войдут, в частности, бронированные машины Coyote и Bison.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина нуждается в укреплении и поддержке противовоздушной обороны. В связи с этим он призвал запустить новую многонациональную инициативу "Немедленные действия по противовоздушной обороне". К ней собираются присоединиться Бельгия, Эстония, Италия, Швеция и Турция.

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