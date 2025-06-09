Будет много напряжения, обманов, перемен и хайпа, отметила Лилия Викулова.

Текущая неделя с 9 по 15 июня будет сложной, напряженной, опасной и неоднозначной. Такой прогноз сделала астролог Лилия Викулова в своем Instagram.

"Много изменений сейчас происходит во всем мире и в жизнях людей. Затрагивает, мне кажется, все знаки Зодиака", - отметила она.

По ее словам, в целом период сулит перемены в личной жизни, в работе и даже в состоянии и настроении.

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"Неделя связана с полнолунием, и я искала хорошие дни, но они все сложные. Не "все плохо", а очень много напряжения, каких-то обманов, перемен, очень много хайпа везде, а также каких-то ситуаций, которые не складываются", - добавила Викулова.

Переход Меркурия в Рак даст эмоциональное мышление, сказала астролог. Как она объяснила, это прекрасно для творчества, однако, в тех сферах, где требуются логика и расчет, - не очень. Людям будет свойственно все преувеличивать, будет много переживаний и напряжения.

"Неделя порождает много страхов, в том числе страх говорить правду и страх проявляться… Рекомендация - не додумывать, а говорить по факту", - заявила астролог.

Напомним, ранее УНИАН писал, что у пяти знаков Зодиака с 9 июня началась "белая полоса" в жизни.

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