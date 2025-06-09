Сибига заявил, что Украина доводит до союзников свою позицию.

Странами-членами Организации Североатлантического договора должны быть подготовлены сильные и конкретные решения для усиления Сил обороны Украины, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите лидеров НАТО. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом в Киеве.

В частности, у Сибиги спросили, что именно Украина стремится зафиксировать в итоговом коммюнике саммита НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге. Он подчеркнул, что "ни одна другая третья страна, в частности Россия, не имеют права вето относительно членства Украины в НАТО".

"Да, на сегодня мы можем не иметь консенсуса среди наших союзников, но это наше дело с нашими союзниками", - отметил Сибига.

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Как подчеркнул глава МИД Украины, безопасность нашей страны и евроатлантическая безопасность стран НАТО являются неделимыми.

Сибига заявил, что "Украина здесь не проситель". По его словам, сейчас Украина является той страной, которая существенно может усиливать безопасность, конфигурацию безопасности, архитектуру безопасности всего евроатлантического пространства.

"Для того, чтобы сделать возможным участие президента Зеленского в этом мероприятии, должны быть соответствующие сильные конкретные решения, которые усиливают уже сейчас нашу обороноспособность, которые усиливают нашего воина на поле боя. Поэтому, исходя из этого, и исходя из этой логики, мы выстраиваем наши ожидания и доводим их напрямую до наших партнеров", - подчеркнул Сибига.

В свою очередь, глава МИД Литвы уверен, что тема Украины и дальнейшей поддержки для нашей страны будет отражена в декларации саммита Альянса. Впрочем, как отметил Будрис, еще нет проекта текста, а переговоры еще не начались, поэтому, последние две недели перед саммитом НАТО будут очень интенсивными по этому поводу.

Он напомнил, что на предыдущих двух саммитах НАТО в 2023-2024 годах отмечалось, что "путь Украины в НАТО является необратимым" и "будущее Украины с НАТО".

"Поэтому, я не вижу причин, чтобы не повторить это, по меньшей мере на этот раз снова повторить. Просто ничего не изменилось. И нет никаких других решений, которые бы мы одобрили. И это очень особое время. Мы должны сделать это", - подчеркнул Будрис.

Также он сказал, что частью декларации саммита будут обязательства по инвестированию в оборону.

Присутствие Зеленского на саммите НАТО - другие новости

Как сообщал УНИАН, 4 июня генеральный секретарь Альянса Марк Рютте сказал, что Украина официально приглашена к участию в саммите НАТО, который состоится 24-25 июня в городе Гаага. Но Рютте четко не подтвердил, будет ли Зеленский лично участвовать в саммите.

По данным Reuters, чиновники НАТО будут пытаться организовать встречи так, чтобы Зеленский мог присутствовать, не провоцируя президента США Дональда Трампа.

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