Собак также нельзя перевозить в транспорте и появляться с ними в общественных местах.

Более двух десятков городов в Иране ввели запрет на выгул собак. Впервые такое ограничение начало действовать в Тегеране несколько лет назад, пишет Deutsche Welle.

Отмечается, что власти Ирана объясняют такое решение необходимостью поддерживать общественный порядок и безопасность населения. Более того, в стране не действует запрет на содержание собак, но в некоторых городах питомцев нельзя выгуливать, а также перевозить их в транспорте.

В издании напомнили, что в Иране после исламской революции 1979 года содержание собак стало чувствительным вопросом. Согласно исламской традиции, собаки считаются "нечистыми".

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Кроме того, некоторые иранские консервативные деятели видят в содержании собак признак "западного образа жизни". По их словам, это якобы вредит исламской культуре и гигиене.

В Иране популярного певца приговорили к смертной казни за оскорбление пророка

Ранее в Иране суд вынес приговор против 37-летнего певца Амира Хоссейна Магсудлу, более известного как Таталу. Его приговорили к смертной казни за богохульство.

Певца также обвинили в пропаганде против Исламской Республики, пропаганде проституции и публикации "неприличного контента". Ранее знаменитость уже наказывали по той же статье, однако тогда Таталу приговорили к пяти годам лишения свободы.

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