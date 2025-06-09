По словам нового президента Польши, он рассчитывает на плодотворное сотрудничество с премьер-министром Венгрии.

Венгрия является важным союзником для Польши. Об этом заявил новый польский президент Кароль Навроцкий в интервью венгерскому журналу Mandiner, передает Reuters.

По его словам, он будет развивать сотрудничество со страной в рамках региональной Вышеградской группы.

"Вышеградская группа, в состав которой входят Польша, Венгрия, Словакия и Чехия, отошла на второй план после того, как в 2023 году либеральная коалиция премьер-министра Дональда Туска пришла к власти, заменив националистическую партию "Право и справедливость" (PiS), которая имела тесные отношения с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном", - напомнили в Reuters.

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Однако Кароль Навроцкий с небольшим отрывом выиграл президентские выборы в Польше в этом месяце, из-за чего усилия центристского правительства Дональда Трампа по укреплению проевропейской ориентации Варшавы получили серьезный удар.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал победу Навроцкого "фантастически хорошей".

"Венгрия является очень важным партнером для Польши... Перед нами стоят серьезные задачи, такие как создание Вышеградской группы, которая будет важным форматом для меня, а также укрепление восточного фланга (военного альянса) НАТО и Бухарестской девятки", - отметил Навроцкий.

Также президент Польши добавил:

"Я, безусловно, хочу встретиться с премьер-министром Виктором Орбаном, который является очень эффективным политиком, о чем свидетельствуют его неоднократные результаты выборов в Венгрии. И я рассчитываю на хорошее сотрудничество с ним, как и с другими странами, в интересах региона".

Политика нового лидера Польши в отношении Украины

Также в этом же интервью Кароль Навроцкий заявил, что против вступления Украины в ЕС. По его словам, Киев должен понимать, что другие страны, такие как Польша, Венгрия и т.д. имеют свои собственные интересы.

"Такими интересами Польши являются, например, эксгумация жертв Волыни. Во время кампании я не соглашался и как президент не буду соглашаться на несправедливую конкуренцию с Украиной относительно польского сельского хозяйства или логистического сектора. В этих вопросах мы должны прийти к компромиссу и консенсусу. Я рассматриваю Украину как страну, которая, хотя и очень смело защищается от Российской Федерации, но должна уважать интересы других стран, которые, кстати, поддерживают Украину", - подчеркнул политик.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заверил, что победа Навроцкого на выборах в Польше не помешает борьбе с Россией. Он отметил, что новый лидер Польши явно согласен с национальным консенсусом о том, что Россию нужно сдерживать.

Также Сикорский отметил, если Навроцкому удастся убедить Орбана в том, что Украину надо поддерживать, то его партия будет очень рада и поддержит избранного президента в этом вопросе.

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