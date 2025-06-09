На пляж Тасмании выбросило гигантскую 'рыбу судного дня' (фото)

Рыбу-веслоноса заметили на отдаленном побережье вблизи Страхана - такие существа обычно прячутся на глубинах до 500 метров

На диком западном побережье Тасмании, на пляже вблизи городка Страхан, нашли гигантскую рыбу-веслоноса, которую еще называют "королем сельди" или "рыбой судного дня". На нее наткнулась Сибил Робертсон, пишет The Guardian.

Женщина заметила блестящее серебристое существо длиной более трех метров во время прогулки по Оушен-Бич.

"Это было фантастично. Я знала, что это что-то необычное и странное", - рассказала она. Когда Робертсон поделилась фото в сообществе Citizen Scientists of Tasmania, специалисты сразу узнали рыбу-веслоноса.

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Доцент морской экологии Невилл Барретт из Университета Тасмании объяснил, что этот вид обитает на глубинах от 150 до 500 метров и очень редко появляется у поверхности.

"Это феноменально большая рыба, которая может весить более 400 кг. Ее трудно увидеть, ведь мы просто не находимся там, где она живет", - сказал он.

Рыбы-веслоносы отличаются своей длиной - до восьми метров - и уникальным способом плавания, часто вертикальным. Они не охотятся активно, а питаются планктоном и мелкими существами, просто "грызя" все, что попадается на пути.

Морской биолог Джорджа Гилмор, которая в 2022 году имела редкую возможность увидеть веслоноса в дикой природе во время сноркелинга, вспоминает:

"Это было так странно - будто что-то из морских глубин. Это до сих пор лучшее, что я видела в воде".

Находка на пляже Страхана продержалась недолго - уже через несколько часов тело рыбы начали растаскивать вороны и морские орлы. Но для Робертсон эта случайная встреча стала незабываемым опытом. "Просто невероятно, что можно найти, если держать глаза открытыми", - сказала она.

Рыба-веслонос в культуре Азии и Океании считается предвестником землетрясений и стихийных бедствий, что только усиливает мифологическую ауру вокруг этих редких существ.

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