Украина разрабатывает планы по увеличению добычи сланцевого газа и готова внедрять новые технологии, которые вызывают беспокойство у экологов.

На фоне отказа европейцев от российского сжиженного газа, Украина ищет частных инвесторов, чтобы в революционных масштабах внедрить технологии гидроразрыва пласта (или фрекинга) для освоения своих запасов сланцевого газа. Об этом сообщили источники британской газеты The Telegraph.

Издание указывает, что при помощи иностранных инвесторов и технологий сланцевый газ планируется добывать в первую очередь в западных областях. По данным The Telegraph, Минэнерго использует дипломатические связи, чтобы найти частные инвестиционные фонды с высокой степенью готовности к риску для финансирования бурения и привлечения технологических партнеров. Например, на прошлой неделе во время энергетического форума в Азербайджане, представители правительства продвигали потенциал Украины как сланцевого центра. При этом были озвучены конкретные геологические зоны, где можно внедрить технологию фрекинга: геологическая зона Львов-Люблин, на границе Украины и Польши, называлась "лучшей для фрекинга". Также перспективным является сланцевый блок "Олесская", запасы которого оцениваются в 0,8–1,5 трлн кубометров сланцевого газа.

Источники в Минэнерго указывают, что Украина уже имеет определенный опыт применения передовых технологий бурения на старых скважинах и с тех пор провела экспериментальные испытания, которые "подтверждают ее потенциал" для фрекинга. Однако для этого нужны инвестиции и иностранное оборудование. По данным газеты, администрация президента Владимира Зеленского планирует сократить бюрократические процедуры и оптимизировать количество операций, чтобы привлечь инвесторов.

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"Разработку и добычу можно быстро наладить, используя имеющуюся газовую инфраструктуру с выходом на газовый рынок ЕС. Украина имеет достаточно месторождений традиционного газа, чтобы покрыть собственное потребление и стать нетто-экспортером, а добыча сланцевого газа оказывает довольно сильное влияние на ее развитие", — добавил источник.

Что такое гидравлический разрыв пласта

Промышленный метод добычи подземных ископаемых при помощи гидроразрыва пласта считается наиболее прогрессивным. По оценкам Укргазвидобування, он позволяет в разы увеличить добычу газа из скважины и добраться до запасов, которые были недоступны при других способах. Метод заключается в том, что под землю под большим давлением накачиваются значительные объемы жидкости (чаще всего смесь воды, песка и химических добавок). Это приводит к растрескиванию породы, а затем газ, который просочился в трещины, выкачивают наверх.

Но этот метод добычи газа вызывает опасения у экологов. Национальный экологический центр Украины отмечал вызовы, связанные с использованием миллионов кубометров воды. К примеру, при разработке скважин блока "Олесская" понадобилось бы столько воды, сколько город Ивано-Франковск потребляет за три года. При этом использованную воду пока не научились очищать, она превращается в токсичные отходы, остается под землей и угрожает загрязнить грунтовые воды. Кроме того, во время гидроразрывов химвещества активно попадают в воздух и ими приходится дышать жителям громады.

Ситуация на газовом рынке Европы

The Telegraph пишет, что энергетические рынки Европы испытывают напряжение после прекращения поставок российского газа. Стоит вопрос о том, чем заполнить украинские газохранилища объемом 32 млрд кубометров к следующей зиме.

"Если бы Украина смогла осуществить собственную сланцевую революцию и создать излишки для экспорта, необходимость продолжать закачивать европейский газ в Украину фактически исчезла бы", - пишет газета.

Кроме того, отмечается, что экспорт украинского сланцевого газа приведет к исчезновению значительной части европейского спроса на энергоносители и резкому падению цен на энергоносители во всем мире.

В начале лета цены на газ в Европе выросли, чему способствовало сокращение поставок из Норвегии.

Однако, Евросоюз не планирует отказываться от планов по сокращению импорта российского газа. Европейская комиссия планирует в середине июня представить проект нормативных актов по внедрению поэтапного отказа от импорта российских энергоносителей до конца 2027 года.

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