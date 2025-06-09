Россияне находятся в 20 км от Сум: в ОВА рассказали, могут ли они ударить FPV-дронами

В Сумской ОВА отметили, что россияне часто атакуют Сумы "Шахедами".

На некоторых участках российские оккупанты находятся всего в 20 километрах от Сум. Это создает угрозу ударов FPV-дронами по городу. Об этом заявил глава Сумской Областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров в эфире "Суспільного".

По его словам, пока в Сумах не фиксировали удары вражескими FPV-дронами.

"Мы их фиксируем ближе к линии боевого соприкосновения", - подчеркнул глава Сумской ОВА.

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Григоров добавил, что россияне часто атакуют Сумы "Шахедами", а также недавно ударили по городу из реактивной системы залпового огня дальнего действия.

Россия перебрасывает на Сумы много техники и солдат - что известно

Ранее руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что российские оккупанты массово перебрасывают военную технику и живую силу в сторону Сумской области. Он отметил, что там были зафиксированы новые самоходные артиллерийские установки и комплекс ПВО.

По словам Андрющенко, это самая большая переброска военной техники и военных за последние полгода и первая подобная за весь период полномасштабной войны.

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