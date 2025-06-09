Эксперт отметил, что если запускается большое количество "Искандеров" и "Шахедов", то наша ПВО не всегда может справиться.

Наибольшую угрозу для Украины во время атак сейчас представляют российские "Искандеры" и "Шахеды", ведь у врага большое количество такого вооружения. Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап на YouTube-канале РБК-Украина.

По его словам, в случае с "Кинжалами" возможности России ограничены. Также у агрессора большие проблемы с носителями для таких ракет.

В то же время, как отметил эксперт, "Калибры" в РФ пытались модернизировать и даже хотели поставить на них антенны для улучшения связи, но украинские истребители F-16 и Mirage достаточно эффективно с ними справляются, потому что у нас увеличились способности в этом вопросе.

Видео дня

"Тему с крылатыми ракетами, я отношу их к меньшей степени опасности. Вот "Искандеры" и "Шахеды" в таких количествах, когда у нашей ПВО нет мощности, чтобы их уничтожать, это да", - подчеркнул Криволап.

ЗРК "Patriot" эффективно уничтожают российские "Кинжалы"

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины в ночь на 9 июня эффективно применили американское оружие против российских аэробаллистических ракет - ЗРК "Patriot" уничтожил все 4 запущенные оккупантами ракеты "Кинжал".

"Имеющиеся системы "Patriot" отработали сегодня на 100%. Надо радоваться за этот результат, поблагодарить наши силы обороны, что эффективно применили в очередной раз американское оружие - "Patriot". Понятно, нам надо больше таких систем для защиты", - сказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что это именно те системы ПВО, которые действительно работают против таких целей как баллистические ракеты "Искандер" и аэробаллистические "Кинжал".

Вас также могут заинтересовать новости: