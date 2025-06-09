Он добавил, что существует определенное военное неравенство, которое надо исправлять.

Украинская армия насчитывает почти миллион человек, однако на фронте воюют в лучшем случае только 20%. Такое заявление сделал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

"Мы имеем практически миллионную армию, воюют там процентов 20 – это в лучшем случае. Процентов 40 занимаются обеспечением, а есть все остальные, которые тоже себя называют военными. Но почему-то ротацию не проводят", – сказал он в интервью Radio NV.

По словам народного депутата, есть военнослужащие, которые воюют уже три-четыре года непосредственно в зоне ведения активных боевых действий, а есть те, кто "живет на каких-то полигонах, в тылу и так далее". Федиенко добавил, что существует определенное военное неравенство, которое надо исправлять.

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"Поэтому перед тем, как перейти к мотивации, я думаю, все же нужно перейти к эффективному использованию наших Вооруженных сил Украины путем замены, ротаций и так далее. А параллельно искать среди тех, кого мы еще не приобщили в ряды ВСУ, тех, кого мы можем мотивировать. Потому что у нас получается так: армия огромная, мы постоянно ее наполняем, но при этом у нас есть тот ресурс военных, который живет где-то в тылу. И мы платим им денежное обеспечение", – резюмировал Александр Федиенко.

Война в Украине: важные новости

Российские оккупационные войска атаковали Украину ракетами Х-47 "Кинжал". По словам представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, все выпущенные ракеты были уничтожены с помощью систем Patriot.

Тем временем между Украиной и Россией состоялся новый обмен пленными. Известно, что процесс проходимите в несколько этапов в ближайшие несколько дней.

Из соображений безопасности, количество освобожденных защитников не называется. Окончательные цифры будут обнародованы после завершения обменного процесса.

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