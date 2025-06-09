Обозреватель Хьюго Диксон считает, что у Брюсселя еще есть варианты для маневров.

Президент США Дональд Трамп развязал торговую войну с основными партнерами, в том числе с Европейским союзом. Брюссель отвечает на недружественные шаги Вашингтона сдержанно, но это все равно обостряет противостояние.

Обозреватель агентства Reuters Хьюго Диксон пишет, что у ЕС есть способ справиться с угрозами Трампа - вести себя спокойно, что и старается делать блок.

"Это не предполагает ни эскалации конфликта, ни принятия невыгодного соглашения. Это означает быть открытым для хорошего соглашения, если США снизят свои требования, но быть готовым к долгой игре, если они этого не сделают", - отметил журналист.

Видео дня

Он указал, что одна из причин, чтобы выиграть время, - помочь Киеву. Чем дольше ЕС будет готовить свой пакет поддержки для Украины, который должен включать в себя предоставление значительных денежных средств, тем меньше будет ущерб, если Трамп в конечном итоге прекратит помогать Киеву.

Кроме того, Диксон считает, что позиция президента США со временем будет более уязвимой, ведь если ему не удастся договориться с Китаем, то придется быть лояльнее в отношении Европы.

В свою очередь блок по-прежнему стремится избежать секторальных пошлин, в частности, наибольший ущерб нанесут пошлины на авто и фармацевтические препараты. При этом в ЕС намекнули на возможность закупки большего количества американского оборудования и природного газа, чтобы достичь соглашения.

Подобное соглашение может быть выгодным для ЕС, ведь необходимо укрепить оборону и отказаться от закупок российского газа, хотя это временная мера. В то же время такой договор означал бы значительную уступку со стороны Трампа.

Закупки оружия и газа сократили бы дефицит товаров США с ЕС, который в прошлом году составил 236 миллиардов долларов, но у его администрации есть масса других претензий, включая налог на добавленную стоимость и стандарты безопасности пищевых продуктов, а также цифровые налоги. Профессор геополитики и стратегии в IMD Саймон Эвенетт считает, что Евросоюз вряд ли согласится на что-либо в этих областях.

Торговая война США и ЕС - главные новости

В начале апреля президент США Дональд Трамп установил 90-дневный срок для торговых переговоров с Брюсселем, который должен был закончиться 9 июля. Но 23 мая он заявил, что не заинтересован в заключении сделки.

Вашингтону удалось заключить договор с Великобританией, а также США ведут переговоры с Китаем. В то жне время прогресс в отношениях с Евросоюзом более ограниченный, что вызвало гнев Трампа и усилило напряженность в отношениях.

26 мая Трамп отступил от угрозы ввести 50%-ые пошлины на импорт из ЕС в июне и продлил переговоры до 9 июля.

Вас также могут заинтересовать новости: