Жительница Омска погибла в ДТП, когда ее везли в больницу после другого ДТП

В аварии также пострадали пять человек, один из них в состоянии средней тяжести.

В российском Омске легковушка врезалась в автомобиль скорой помощи, который вез в больницу сильно пострадавшую в ДТП женщину. Пациентка скончалась.

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Об этом сообщает российское агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального министерства здравоохранения. В аварии также пострадали пять человек.

"9 января в 00:05 (21:05 мск 8 января) в результате столкновения санитарного и легкового автомобилей пострадали шесть человек. На скорой, попавшей в ДТП, проводилась эвакуация женщины, пострадавшей при столкновении двух легковых автомобилей по адресу: ул. Кирова, 47. Пациентка находилась в коме, на искусственной вентиляции легких, в результате второй аварии она скончалась на месте ДТП", - говорится в сообщении.

Водителям скорой и легковушки медицинская помощь была оказана на месте. Медработников госпитализировали. Один пострадавший фельдшер в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в нейрохирургическое отделение, врач и второй фельдшер направлены на амбулаторное лечение.

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