В Крыму произошло новое экологическое ЧП (фото)
12:31, 13 декабря 2019Экология
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Местные жители жалуются на запах бензина и нефтяную пленку на поверхности воды.
Море у берегов Керчи / twitter.com/KrimRt
В оккупированном Крыму произошло новое ЧП - море у берегов Керчи затянуло пленкой из нефтепродуктов.
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Об этом сообщил на странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым. Также он опубликовал фото, на которых можно увидеть грязную воду.
"Море у берегов в Керчи превратилось в кл*аку с нефтепродуктами. Местные жители жалуются на запах бензина и нефтяную пленку на поверхности воды", – говорится в комментарии к снимкам.
Ранее в сети показали печальные фотографии экологической катастрофы в оккупированном Россией Крыму, где исчезает Симферопольское водохранилище.
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