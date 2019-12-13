В Крыму произошло новое экологическое ЧП (фото)

Местные жители жалуются на запах бензина и нефтяную пленку на поверхности воды.

В оккупированном Крыму произошло новое ЧП - море у берегов Керчи затянуло пленкой из нефтепродуктов.

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Об этом сообщил на странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым. Также он опубликовал фото, на которых можно увидеть грязную воду.

"Море у берегов в Керчи превратилось в кл*аку с нефтепродуктами. Местные жители жалуются на запах бензина и нефтяную пленку на поверхности воды", – говорится в комментарии к снимкам.

Ранее в сети показали печальные фотографии экологической катастрофы в оккупированном Россией Крыму, где исчезает Симферопольское водохранилище.