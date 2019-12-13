цей матеріал доступний українською

В Крыму произошло новое экологическое ЧП (фото)

12:31, 13 декабря 2019
Экология
1562 0
Море у берегов Керчи / twitter.com/KrimRt

Читайте такжеВ оккупированном Крыму назрела необратимая экокатастрофа

Об этом сообщил на странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым. Также он опубликовал фото, на которых можно увидеть грязную воду.

"Море у берегов в Керчи превратилось в кл*аку с нефтепродуктами. Местные жители жалуются на запах бензина и нефтяную пленку на поверхности воды", – говорится в комментарии к снимкам.

Ранее в сети показали печальные фотографии экологической катастрофы в оккупированном Россией Крыму, где исчезает Симферопольское водохранилище.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Крым#экология#катастрофа