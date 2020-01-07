Бьет - значит Обама: патриарх Кирилл считает, что бытовое насилие пришло из-за рубежа

По мнению российского патриарха, понятие "семейно-бытовое насилие" - это нечто, заимствованное из-за рубежа.

Патриарх Кирилл объяснил россиянам, что семейно-бытовое насилие пришло из-за рубежа.

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Об этом он сказал в интервью российскому пропагандистскому телеканалу «Россия 1».

Патриарх раскритиковал законопроект о профилактике домашнего насилия. По его словам, само понятие «семейно-бытовое насилие» - это нечто, заимствованное из-за рубежа.

«Принятие соответствующих законов в зарубежных странах, видимо, создает в сознании наших законодателей некую зависимость от этих иностранных новаций, желание привести наши российские законы в соответствие с тем, что существует в других странах», - добавил предстоятель Русской православной церкви.

Как сообщал УНИАН, ранее патриарх Кирилл выступил против законопроекта о борьбе с домашним насилием.