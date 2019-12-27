В Сингапуре мужчина пришел в кафе с огромным чемоданом и украл сто пирожков
16:12, 27 декабря 2019Курьёзы
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Стоимость похищенного сотрудники кофейни оценили в 30 долларов.
Персонал кафе обратился в полицию / скриншот: stomp.straitstimes.com
В Сингапуре мужчина пришел в кафе Whampoa Drive с огромным чемоданом и украл сто слоек карри.
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Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает The Straits Times.
Отмечается, что мужчина с чемоданом зашел в кофейню подошел к столу, на котором были три подноса со слойками, и высыпал их в чемодан. После этого он ушел.
Стоимость похищенного сотрудники кофейни оценили в 30 долларов. Персонал обратился в полицию.
Скриншот: stomp.straitstimes.com
Как сообщал УНИАН, в США, в городе Колорадо-Спрингс, преступник ограбил банк, после чего разбросал по улице украденные деньги, желая всем прохожим счастливого Рождества.
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