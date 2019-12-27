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В Сингапуре мужчина пришел в кафе с огромным чемоданом и украл сто пирожков

16:12, 27 декабря 2019
Курьёзы
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Персонал кафе обратился в полицию / скриншот: stomp.straitstimes.com

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Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения, сообщает The Straits Times.

Отмечается, что мужчина с чемоданом зашел в кофейню подошел к столу, на котором были три подноса со слойками, и высыпал их в чемодан. После этого он ушел.

Стоимость похищенного сотрудники кофейни оценили в 30 долларов. Персонал обратился в полицию.

Скриншот: stomp.straitstimes.com

Как сообщал УНИАН, в США, в городе Колорадо-Спрингс, преступник ограбил банк, после чего разбросал по улице украденные деньги, желая всем прохожим счастливого Рождества.

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Теги: #Сингапур#воры