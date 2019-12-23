Популярнее интернета: две трети россиян узнают новости из телевизора - опрос

Интернет популярен среди молодежи, телевидение - людей старшего поколения.

Преимущественное большинство жителей России узнают новости благодаря телевидению, далее в списке идет интернет.

Об этом говорится в исследовании Mediascope, проведенном по заказу Минкомсвязи, пишет "Медуза".

В первом случае речь идет о 70% опрошенных, во втором - 58%. Отмечается, что телевизор стал основным источником новостей для людей старше 55 лет (88% опрошенных), а з интернета их узнают в основном молодые люди - 16-24 и 25-34 лет (75% и 73% соответственно).

Главными источниками новостей в интернете являются "Яндекс.Новости" (25%), "Вконтакте" (10%), YouTube (7%), Instagram (6%), Google (5%), "Одноклассники" (5%). Опрошенные также упомянули Lenta.ru (2%), Rambler, Telegram, Facebook и "Медузу" (по 1%). Среди источников новостей на ТВ опрошенные назвали пропагандистские "Первый канал" (36%), "Россия 1" (35%), НТВ (19%) и "Россия 24" (12%).

Читайте такжеВ России 23 декабря проведут учения по изоляции рунета – СМИ

Интернету как источнику новостей доверяют 14% опрошенных, а телевидению — 44%. В данном случае лидерами стали "Первый канал" и "Россия 1", которым доверяют по 17% и 15% респондентов. "Медузе" доверяют 1% опрошенных, хотя в Москве и Петербурге таких больше — по 3%.

Самыми любимыми программами на ТВ россияне назвали "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, "Мужское и женское", а также "Поле чудес". Среди сериалов лидерство у "Игры престолов", "Следа" и "Тайн следствия".