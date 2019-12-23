Путин в кабине машиниста проехался по Крымскому мосту (фото, видео)

Путин запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив.

Президент России Владимир Путин запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив.

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Как сообщает российское агентство ТАСС, по железной дороге моста он отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань.

«Таким образом... фактически запустил движение по этой железнодорожной ветке. В поездке Путина сопровождают рабочие-мостовики, с которыми он проведет краткую беседу», – пишет агентство.