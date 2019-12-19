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На пресс-конференцию Путина принесли икону (фото)

13:48, 19 декабря 2019
Русский міръ
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Путину хотели подарить икону / Скриншот

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"Это подарок для вас", - сказал мужчина, поднимая над головой икону.

Кроме того, журналистка Светлана Дробышева подарила Путину журнал "Огонек" 2000 года.

Ранее сообщалось, что российская журналистка пришла на ежегодную пресс-конференцию президента страны Владимира Путина в костюме Снегурочки.

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Теги: #Путин