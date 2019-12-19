На пресс-конференцию Путина принесли икону (фото)
13:48, 19 декабря 2019Русский міръ
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Журналисты, очевидно, тщательно готовились к большой пресс-конференции Путина.
Путину хотели подарить икону / Скриншот
Болгарский журналист попытался вручить президенту РФ Владимиру Путин икону в подарок во время большой пресс-конференции.
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"Это подарок для вас", - сказал мужчина, поднимая над головой икону.
Кроме того, журналистка Светлана Дробышева подарила Путину журнал "Огонек" 2000 года.
Ранее сообщалось, что российская журналистка пришла на ежегодную пресс-конференцию президента страны Владимира Путина в костюме Снегурочки.
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