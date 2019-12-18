На хлеб не намажешь: россиянину вместо черной икры продали 13 кило пластиковых шариков
В Петербурге мошенники обманули директора фирмы, занимающейся продажей морепродуктов.
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Мужчине продали муляж вместо черной икры, сообщает Росбалт.
Гендиректор компании рассказал полицейским, что в сентябре ему позвонил неизвестный и предложил черную икру по интересной цене. Мужчины встретились в офисе, куда потенциальный продавец привез образец товара. После они договорились о поставке 13 кг черной икры.
Передача товара происходила во дворе одного из домов по улице Лени Голикова. Коммерсант отдал продавцу деньги и забрал 26 пластиковых контейнеров. Качество он проверять не стал.
Позже руководитель фирмы попробовал приобретенную икру и обнаружил, что вместо нее во всех 26 контейнерах находятся несъедобные шарики из полимерного материала.
Продавец перестал выходить на связь. Ущерб составил 234 тыс. рублей.
Полиция проверяет все обстоятельства произошедшего.