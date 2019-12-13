В России мужчина проехался голышом в электричке (видео)

О том, задержан ли мужчина, не сообщается.

В сети появилось видео, на котором запечатлен обнаженный мужчина, ехавший в Москву на электричке.

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Видео опубликовано в Telegram-канале "МК: срочные новости". На кадрах видно, что голый пассажир сидит в пустом вагоне электрички.

Авторы ролика утверждают, что инцидент произошел 13 декабря. "Этот пассажир явно ехал до Москвы с комфортом, в гордом одиночестве", - говорится в сообщении.

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