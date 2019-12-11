Пять лет любви: российский профессор-расчленитель напишет книгу о своей жертве

Олег Соколов напишет книгу-раскаяние, в которой расскажет о своей жизни с убитой девушкой.

Адвокат историка Олега Соколова сообщил подробности о книге, над которой начал работать его подзащитный.

Как сообщает Росбалт, Александр Почуев рассказал во время прямой трансляции Life, чему будет посвящено произведение и в каком жанре оно будет написано.

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По словам юриста, это книга-раскаяние. «Он (Соколов — прим. ред.) для себя своеобразным видом раскаяния избрал написание даже не автобиографической книги, а книги, посвященной Анастасии, ее жизни, как-то увековечить ее память. Не только в связи с этой трагедией, но и то время, которое они проводили вместе. Это целых пять лет любви», — заявил Почуев.

Адвокат добавил, что такой жанр экс-преподаватель СПбГУ выбрал сам.

О намерении написать книгу Соколов заявил еще в начале декабря. Он сообщил, что это будет автобиографический роман о жизни и любви. «Напишу о всем, что сделал и что перечеркнул несколькими секундами», — сказал историк. Спустя несколько дней стало известно, что 53 страницы книги уже написаны.

Как сообщалось, Олег Соколов был задержан утром в субботу, 9 ноября, когда привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет, в котором находились отрезанные руки убитой. В квартире преподавателя сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет. Позже стало известно, что выпускница российского вуза Анастасия Ещенко, в убийстве которого подозревают доцента, историка Олега Соколова, погибла от огнестрельного ранения.