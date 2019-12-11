В российской ФСБ отчитались о задержании "террориста из Правого сектора" и показали видео

Силовики утверждают, что задержанный мужчина готовил теракт в Мурманске.

Российская ФСБ заявила о задержании россиянина – «сторонника запрещенной в России организации «Правый сектор». В спецслужбе утверждают, что мужчина готовил теракт в Мурманске.

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Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ сообщает российское агентство ТАСС.

"Федеральной службой безопасности пресечена деятельность сторонника экстремистской организации "Правый сектор", готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства", - заявили в ведомстве.

Утверждается, что россиянина 1983 года рождения задержали в Мурманске 10 декабря в тот момент, когда мужчина забирал из тайника мощное самодельное взрывное устройство. Открыто уголовное дело о приготовлении к террористическому акту (статьи 30 и 205 УК РФ).

В августе прошлого года в России членов "Правого сектора" обвинили в подготовке убийства 50 россиян.