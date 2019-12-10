В России пенсионеры прикарманили игрушки с городской елки (видео)

Пожилые воры специально принесли с собой вместительные мусорные пакеты.

В Воронеже компания пенсионеров ограбила всех остальных горожан. Они стащили новогодние игрушки с городской елки, которую местные власти установили на одной из площадей.

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Как сообщает ren.tv, пожилые "гринчи" даже взяли с собой большие мусорные пакеты, чтобы стащить побольше казенного имущества. Стоящие рядом молодые люди многозначительно кашляют, намекая, что пенсионеры-воришки здесь не одни.

Но не останавливаются они, даже когда замечают, что их снимают.

Непонятно зачем престарелым злоумышленникам вообще понадобились эти новогодние украшения. Ведь для уличных деревьев их делают значительно большего размера, и для домашней елки они вряд ли подойдут.