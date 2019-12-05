Медведев пообещал россиянам не блокировать YouTubе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверяет, что закон о «суверенном интернете» принят не с целью установить какие-либо запреты, а, чтобы обезопасить Россию от «отключения от мировой сети».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал, что в РФ не будут блокировать видеохостинг YouTubе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе общения с российскими журналистам в прямом эфире.

«Ничего никто закрывать не собирается, и YouTubе как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTubе, смогут зарабатывать, хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTubе. Вы знаете, она тоже меняется, и они ее делают более строгой в части авторский прав», - сказал Медведев.

Он заверил, что закон о «суверенном интернете» направлен не на запреты, поскольку они неэффективны и их легко обходить.

По словам Медведева, цель это закона - обезопасить Россию от «отключения от мировой сети, если кому в голову это придет».

Читайте такжеМедведев предложил Евросоюзу объявить "перемирие" и завершить "войнушку" с Россией

«Отрезать могут от чего угодно. Когда у нас начались стычки с американцами – абсолютно всерьез и об этом были публикации, обсуждался вопрос о том, чтобы отрезать нас от системы верификации платежей, – это вообще называется «удар под дых», это по сути объявление войны», - сказал он.

Медведев считает, что по такому примеру может быть «закручен кран, связанный с интернетом».

Как сообщал УНИАН, в апреле 2019 года в РФ приняли так называемый закон о «суверенном интернете», предусматривающий изоляцию Рунета.

Среди прочего, законом предусмотрено создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика, главная задача которой - обеспечение «надежной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия». Закон был «подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США».

Кроме того, эксперты считают, что власти России готовят план постепенного отключения YouTube, Facebook и Instagram.