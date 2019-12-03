Отказался мыть туалеты: в воинской части РФ срочник умер при загадочных обстоятельствах

По словам командира воинской части, утром солдату стало плохо во время занятий на турнике.

Солдат-срочник из Ставрополя скончался при загадочных обстоятельствах на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода Российской Федерации.

Читайте такжеЗаставляли мыть полы: стала известна причина бойни в воинской части РФ

Об этом сообщает «Бугульминская газета».

Инцидент произошел еще в пятницу, 29 ноября. Мать погибшего рассказала изданию, что 28 ноября ее 19-летний сын прибыл в Белгород, где его поместили в казарму. В тот же день он написал семье сообщение, что его заставляют мыть туалеты, но он принципиально отказался это делать.

Глубокой ночью от него пришло голосовое сообщение, в котором солдат рассказал, что «произошел конфликт, его выводили на разговор».

29 ноября родственникам позвонил командир и сказал, что юноша мертв. По словам военного, утром ему стало плохо во время занятий на турнике. Была вызвана бригада скорой, но врачи не смогли ничего сделать.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, 25 октября солдат ВЧ №54160 в российском Забайкалье Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, в результате чего восемь человек погибли, двое получили ранения.

В Минобороны предположили, что причиной стал нервный срыв, возникший у срочника на фоне личных проблем.